Названы 8 основных летних ошибок, которые угрожают здоровью почек
Медики предостерегли, мол, летний период составляет немало опасностей для почек. Оказывается, именно во время теплого сезона мы больше всего вдаємось к нарушениям основных правил.
1. Нехватка воды. Почки работают подобно фильтрам, выводя из организма продукты жизнедеятельности. Если вы пьете недостаточно воды, приток крови к почек снижается, а в организме начинают накапливаться токсины.
2. “Хочу, но потерплю”. Чтобы почки были здоровыми, не терпите, в туалет нужно ходить регулярно. Иначе полный мочевой пузырь может спровоцировать воспалительный процесс, распространения инфекции и нарушения работы почек.
3. Чрезмерное употребление соли. Это накапливает жидкость в организме, что сказывается на работе почек, к тому же им трудно викодити избыток натрия.
4. Слишком много кофеина. Злоупотребление кофе и другими кофеїновмісними напитками может навредить почкам, поскольку приводит к повышению давления.
5. Злоупотребление обезболивающими. Если принимать их при малейших болевых ощущениях, готовьтесь к негативным последствиям. В частности, эксперты предупреждают о поражении почек.
6. Избыток белка в рационе. Речь о чрезмерном метаболическую нагрузку.
7. Несоблюдение постельного режима при простуде. Продолжаете работать, несмотря на простуду? Следовательно, затащите не только процесс выздоровления, но и лишнего нагрузку при этом испытывают почки.
8. Злоупотребление алкоголем составляет едва ли не самую большую угрозу для внутренних органов, речь, в частности, и про почки, пишет www.vectornews.net.