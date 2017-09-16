Названы 10 музыкальных композиций, которые лучше всего снимают стресс
Стресс — хорошо знакомая многим реакция нашего организма на “враждебный внешний мир”. Мы сталкиваемся со стрессовыми ситуациями на работе, учебе, в личной жизни, и каждый человек переживает его по-своему.
Музыка — один из самых распространенных и популярных способов избавления от стресса и тревоги. В научных исследованиях говорится о положительном влиянии различных музыкальных жанров на состояние головного мозга и настроение, а в современной психологии даже есть метод “музыкотерапии”.
Но британские нейробиологи из лаборатории мозга Mindlab International пошли еще дальше и решили выяснить, какая именно музыка оказывает положительное и расслабляющее воздействие на людей, помогая им избавиться от накопившегося стресса.
Участники эксперимента пытались как можно быстрее разрешить сложные пазлы, которые вызвали у них определенный уровень стресса. Одновременно они слушали различные музыкальные композиции, и в это время исследователи замеряли их мозговую активность, а также такие показатели, как частота сердцебиения, артериальное давление и частота дыхания, сообщает
thebusinesscourier.
По результатам эксперимента ученые составили рейтинг из 10 музыкальных композиций. По словам доктора Дэвида Льюис-Ходжсона, руководителя исследования, размеренная композиция под названием Weightless, которая возглавила этот рейтинг, справляется со своим “успокоительным” задачей так хорошо, что снижает общий уровень тревоги на значительные 65%.
Более того, она настолько эффективна, что во время эксперимента многих женщин-участников начинало клонить в сон. “Я бы не советовал слушать эту песню во время вождения, так как это может быть опасно”, — подчеркнул Льюис-Ходжсон.
Интересно, что английское трио Marconi Union и работало над своей композицией Weightless как над своего рода научным экспериментом — они привлекли к работе над ней музыкальных терапевтов и сознательно подбирали гармонии и ритмы, которые бы замедляли сердцебиение слушателя, снижали кровяное давление и уровень стрессового гормона кортизола.
Вот и полный список “антистрессовых” композиций:
10. “We Can Fly”, Rue du Soleil (Caf Del Mar)
9. “Canzonetta Sull’aria”, Моцарт
8. “Someone Like You”, Adele
7. “Pure Shores”, All Saints
6. “Please Do not Go”, Barcelona
5. “Strawberry Swing”, Coldplay
4. “Watermark”, Enya
3. “Mellomaniac (Chill Out Mix)”, DJ Shah
2. “Electra”, Airstream
1. “Weightless”, Marconi Union