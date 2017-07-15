Названо занятие, которое уже с первой попытки поможет избавиться от бессонницы
Американская ассоциация кардиологов пропагандирует ходьбу, как средство для снижения риска гипертонии, повышенного уровня холестерина в крови, инсульта и диабета. Специалисты рекомендуют придерживаться такого режима: минимум 30 минут физической активности в день и, как итог, 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной ходьбы в неделю. О такое пишет uagolos.com.
При том тренировки (речь о базовом ходьбу) не обязательно проводить одномоментно: две 15-минутные прогулки обеспечат таким же эффектом, как и одна 30-минутная прогулка. Вы можете начать медленно и выработать свой темп и продолжительность.
И это еще не все полезные свойства ходьбы: трудно заснуть? Прогуляйтесь!
Недавно специалисты Фонда по проблемам сна проверил результаты одного исследования и по этому поводу заявили: «… выполнена за один раз аэробное упражнение умеренной интенсивности (например, ходьба) снижает время, необходимое для засыпания, увеличивает продолжительность сна у людей с хронической бессонницей.». Это действительно впечатляющий результат, которым обеспечит всего лишь одна прогулка.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым