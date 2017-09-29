Названо занятие, которое определит скорость вашего старения
Ученые Бостонского университета (США) обнаружили связь между умственными способностями человека и его способом жизни. Проводя исследования, ученые оценили физическую форму, когнитивные способности и состояние памяти в 1200 добровольцев.
Людям предложили пройти испытание на беговой дорожке и заполнить специальный опросник для оценки когнитивных способностей. Эксперимент состоял из двух этапов, разделенных 20-летним временным промежутком. После окончания исследования ученые провели МРТ-сканирование мозга и снова проанкетировали добровольцев.
Оказалось, что гиподинамия сказывается на состоянии головного мозга. Малоподвижный образ жизни усугублял способности человека к обучению и усвоению новой информации. По результатам МРТ, у таких людей уменьшался размер головного мозга до 60 лет.
Ученые советуют не забывать про физические упражнения, независимо от возраста. Правильно составленная программа физической активности, качественное питание и прогулки на воздухе не помешали еще ни одному человеку.