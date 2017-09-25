Названо, которыми отравляются грибами преимущественно украинцы
2017-09-24 23:10
Названо, которыми отравляются грибами преимущественно украинцы
Случаи отравления чаще связаны с употреблением неизвестных грибов, а также зеленушек, опят, зонтиков шампиньонов, маслят, лисичек, подберезовиков.
Анализ, который провел Украинский центр по контролю и мониторингу заболеваний МИНЗДРАВА, свидетельствует, что даже несмотря на неблагоприятное для грибников жаркое лето зарегистрировано почти 40 случаев отравления, пишеЗМІ передает Rus.Media.
Всего пострадало 44 человека, среди которых – 11 детей. Пять случаев употребления “даров леса” закончились летально.
– По данным упомянутого Центра, случаи отравления чаще связаны с употреблением неизвестных грибов, а также зеленушек, опят, зонтиков шампиньонов, маслят, лисичек, подберезовиков. Это же съедобные грибы. Как же ими можно отравиться?
– Если говорить, скажем, о зеленушку, то в некоторых странах Европы этот гриб включен в реестр ядовитых. Например, во Франции зарегистрировано несколько смертельных случаев, –
объясняет Николай Придюк, старший научный сотрудник отдела микологии Института ботаники им. М.Г. Холодного НАН Украины. – В них обнаружили специфические токсины, которые разрушают мышечную ткань. Поэтому при употреблении этих грибов у некоторых людей возникает мышечная слабость, а в некоторых токсины могут вызвать смерть.
– А что скажете про такие популярные опята?
– Здесь несколько причин, почему люди ими травятся. Прежде всего потому, что путают их с ядовитыми ложными опятами – на вид они очень похожи. В общем есть много грибов-двойников: съедобная и несъедобная лисичка, настоящий и ложный дождевик. На известный всем белый гриб похож несъедобный гриб горчак. А пресловутую бледную поганку, которая вызывает больше всего случаев отравления, ошибочно принимают за съедобные шампиньоны и сыроежки, а также мухомор белый, строчки.
Возвращаясь к опенок, можно назвать еще несколько причин отравлений: это сбор старых грибов или долгое хранение перед употреблением. При этом в плодовом теле происходит распад белков, из-за чего образуются токсины.
Наконец, даже если гриб молодой, но собран у трасс, свалок, других источников загрязнения, он накапливает эти токсины и становится опасным для употребления. Собственно, этим видимо и обусловлено отравления другими названными грибами — зонтиками, шампиньонами,
маслятами, лисичками, підберезниками.
– Большинство потерпевших собирала грибы в лесу или лесополосах. Однако кое-кто делает это в парковых зонах, на приусадебных участках, дворах, улицах. Безопасно ли это? И неужели там растет что-то, кроме поганок?
– В парковых зонах могут расти такие же грибы, как и в лесах и лесополосах. Например, белый гриб растет в симбиозе с определенными деревьями – дубом, сосной, грабом, буком, елью. Поэтому они могут расти и в городских парках, если там есть эти деревья. А на улицах или во дворах можно найти шампиньоны – например, если на клумбу привезли грунт, торф, гумус или компост, где содержался мицелий.
Однако собирать их, а тем более, потреблять нельзя – грибы в городах накапливают смог, выбросы автомобилей, другие соединения из воздуха или почвы, через что становятся токсичными.
– Как же обезопасить себя от отравления?
– Советую вообще отказаться от потребления дикорастущих грибов, а есть только искусственно выращенные, что продаются в магазинах. Если же вы достаете удовольствие от “тихой охоты”, пусть это будет вашим хобби, а не способом прокормиться.