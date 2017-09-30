Названо имя преемника Гонтаревой на пост главы НБУ

despravda | 30.09.2017 | Политика | Комментариев нет

2017-09-29 19:31

Названо имя преемника Гонтаревой на пост главы НБУ
Ожидается, что назначение состоится уже в октябре.

Президент Украины Петр Порошенко предложит парламенту назначить руководителем НБУ первого заместителя главы ведомства Якова Смолия, передает Rus.Media.

Об этом стало известно из сообщения источника в органах государственной власти.

«Второй кандидат, который даже был фаворитом в некоторых кругах, — председатель правления Райффайзен Банк Аваль Владимир Лавренчук — не набирает голосов в парламенте, а Смолій — проходной кандидат», — заявил источник.

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