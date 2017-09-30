Названо имя преемника Гонтаревой на пост главы НБУ
30.09.2017 | Политика | Комментариев нет|
2017-09-29 19:31
Названо имя преемника Гонтаревой на пост главы НБУ
Ожидается, что назначение состоится уже в октябре.
Президент Украины Петр Порошенко предложит парламенту назначить руководителем НБУ первого заместителя главы ведомства Якова Смолия, передает Rus.Media.
Об этом стало известно из сообщения источника в органах государственной власти.
«Второй кандидат, который даже был фаворитом в некоторых кругах, — председатель правления Райффайзен Банк Аваль Владимир Лавренчук — не набирает голосов в парламенте, а Смолій — проходной кандидат», — заявил источник.