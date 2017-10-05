Названо число жертв ядерного удара КНДР
2017-10-05 08:15
Названо число жертв ядерного удара КНДР
Япония и Южная Корея может потерять более двух миллионов жителей, если Пхеньян в ответ на угрозы со стороны США применит ядерный удар по их союзникам.
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Такую цифру озвучили аналитики Пентагона, передает Rus.Media.
При этом в Соединенных Штатах Америки не считают жертвы на территории своей страны, куда баллистические ракеты КНДР долететь не могут. Военные эксперты акцентируют внимание на 25 ядерных боеголовок, которыми оснащены ракеты Корейской Народной демократической Республики, способные долететь до Японии и Южной Кореи. Суммарная мощность возможного удара составляет более 240 килотонн.
Такие цифры отличаются в разы, от озвученных ранее, данным тех же аналитиков, которые предсказывали гибель 20 тысяч гражданских в Южной Корее. По мнению американского генерала Роба Гивенса, война в КНДР аналогичная «установление демократии» в Афганистане, Ливии и Сирии. Однако, судя по всему, Ким Чен Ын думает иначе. В настоящее время в КНДР ведутся разработки баллистической ракеты, способной доставить ядерный заряд на территорию США.