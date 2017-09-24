Названный город в котором чистейший воздух
24.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-09-24 19:34
Названный город в котором чистейший воздух
Согласно данным сети наблюдений Национальной гидрометслужбы Украины определен комплексный индекс загрязнения атмосферного воздуха городов Украины в i полугодии 2017 года.
В Тернополе этот индекс составляет 2,5 и является самым низким показателем среди 39-ти городов, которые принимали участие в исследовании, передает Rus.Media.
По данным Гидрометслужбы, в 16-ти городах Украины уровень загрязнения воздуха оценивался как высокий – это Мариуполь, Каменское, Днепр, Одесса, Славянск, Лисичанск, Луцк, Киев, Николаев, Запорожье.
В пяти городах уровень загрязнения характеризовался как повышенный, в 18 городах – как низкий.