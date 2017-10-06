Названная проблема, которая станет главной бедой для Украины
2017-10-06 15:06
Названная проблема, которая станет главной бедой для Украины
Хуже войны на Донбассе.
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Принятие непродуманных реформ приведет к ухудшению жизни украинцев и обернется для Украины еще большими проблемами, чем военные действия на Донбассе, передает Rus.Media.
Об этом сообщил основатель и экс-командир полка “Азов”, нардеп, лидер партии “Национальный корпус” Андрей Билецкий.
Нардеп указывает на основной недостаток проекта медицинской реформы.
“Можно ли подходить к частично платной медицины без серьезного обсуждения с населением, можно подходить к таким вещам без понимания социального положения, экономического положения населения в стране, без полноценной оценки, что это будет для самых бедных украинцев, что это будет для среднего класса и так далее? Эти оценки сделаны?”, – говорит Белецкий.
При этом он отмечает, что подобные подходы приведут к большим проблемам для украинцев.
“Мы можем попасть в огромную беду, которая будет большей бедой, чем война на Донбассе, для населения страны. Я не вижу вариантов развития, когда так нахрапом проводятся такие вещи. Тем более, без общественного обсуждения”, – считает нардеп.
По его словам, на данный момент реформы направлены только на уменьшение нагрузки на госбюджет. Вместе с тем многие расходы планируется переложить на украинцев, которые уже сейчас имеют проблемы с тем, чтобы прокормить себя.
“Это главный лозунг реформы, это подходит и МВФ, и украинской власти, абсолютно всем. Это не подходит только одним – украинцам”, – говорит Белецкий.
Нардеп добавляет, что влиять на принятие или непринятие законопроектов пока получается только с помощью протестов активистов.
“Мы помним, чем закончился последний пленарная неделя предыдущей сессии. Было рассмотрение вопросов по неприкосновенности депутатов. Улица, “Национальный корпус” в первую очередь, создавали давление в этой ситуации. И мы видим разницу, когда не было давления улицы, все три представления были отброшены. На следующий день все-таки представление было хотя бы частично удовлетворена. Это показало, что улица как инструмент, к сожалению, работает”, – напоминает он.