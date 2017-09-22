Названа тайная цель визита главаря “ДНР” к Путину
2017-09-21 13:58
Названа тайная цель визита главаря “ДНР” к Путину
Президент РФ сам предложил ввести миротворцев на Донбасс, потому теперь требует от марионеточных лидеров “Л/ДНР”, чтобы те выступали против.
Кремль вызвал главаря террористов “ДНР” Александра Захарченко из-за беспокойства в связи с возможным вводом миротворцев на Донбасс, а посещение концерта к 80-летию Иосифа Кобзона – это лишь прикрытие. Такое мнение высказал российский оппозиционный политик, организатор антивоенного движения Ольга Курносова, передают Rus.Media.
“Ситуация вокруг самопровозглашенных республик обостряется. Ситуация вокруг миротворцев находится на пике. Кремль обеспокоен. В том числе и позицией Трампа, которая практически совпадает с позицией Украины, и тем, что голосование по миротворцам может быть проведено Генассамблеей ООН, что исключит возможность наложения вето”, – сказала Курносова.
Политик напомнила, что президент РФ Владимир Путин сам предложил ввести миротворцев на Донбасс, потому теперь требует от марионеточных лидеров “Л/ДНР”, чтобы те выступали против. “Кобзон – это лишь повод, а причина в необходимости дать Захарченко указания, как вести себя в ближайшее время”, – добавила Курносова.