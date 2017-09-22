Названа самая опасная для мужчины сексуальная поза
2017-09-04 14:55
Названа самая опасная для мужчины сексуальная поза
Британский журнал опубликовал статью, в которой представил рейтинг наиболее опасных для мужа с точки зрения травмы пениса поз в сексе.
Считаете, травмы, полученные во время занятий сексом, встречаются нечасто? Бесполезно.
Оговоримся: мы имеем в виду не мелочи типа потягнутих мышц или ожогов от трения о ковер – речь о вещах более серьезных, причем связанных непосредственно с определенными сексуальными практиками.
Британский научный журнал Advances in Urology опубликовал статью бразильских медиков, в которой те представили, кроме прочего, рейтинг наиболее опасных для мужа с точки зрения травмы пениса поз в сексе.
На вершине списка, положения «она сверху», также описана как «наездница». Именно в этом положении пениса, наибольшее число мужчин которые попали в исследование, получили травмы. Более того, оказалось, что если наездница скачет задом наперед, это еще опаснее, чем когда она находится к партнеру лицом (дело в том, что перегрузка увеличивается за отклонение пениса под углом).
Но не все проблемы происходят от безрассудных скачек.
В 29% случаев наступал перелом в позе «по-собачьи». Для сравнения: миссионерская поза привела в больницу только 21% пострадавших.
Здесь стоит отметить, что половина травмированных узнали о травме по «трем классическим ее признакам»: хорошо услышанному хруста, вслед за которым была сильная боль, а потом травмированный орган заметно набрякав.
Авторы исследования отмечают и большое количество случаев самолечения и длительного ожидания помощи: некоторые из травмированных вынужден был ждать врача почти шесть часов, а это нехорошо. «Перелом пениса – относительно редкая травма, она часто вызывает смущение и страх у пациентов, из-за чего они могут откладывать обращение к медикам, а это, в свою очередь, может привести к эректильной дисфункции и нарушения мочеиспускания», – предупреждают врачи.
Авторы статьи изучали обращения пациентов в трех госпиталей бразильского города Кампинас (в нем и ближайших пригородах проживает 3 миллиона человек за последние 13 лет. Врачей интересовали случаи перелома пениса – травмы, при которой ткани возбужденного члена разрываются при приложении к нему очень большая нагрузка.