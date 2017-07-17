Названа продолжительность рабочего дня, которая на 40% увеличивает риск поражения сердца
Трудоголики – наиболее склонны к развитию мерцательной аритмии! Такую зависимость доказали ученые из Великобритании, о чем пишет new-s.com.ua.
Ученые эпидемиологи решили провести ряд экспериментов, чтобы выяснить степень вреда или користідля здоровья со стороны длительного рабочего дня. Результаты такой работы исследователи базировали на информации о данных 85,5 тысяч работников в возрастной категории от 40 до 60 лет, которые собирали в течение десяти лет.
Специалисты разделили их на группы по продолжительности рабочего дня. В ходе наблюдений выяснилось, что у тех лиц, которые работали около 55 часов в неделю, риск развития мерцательной аритмии был выше на 40%, чем у тех, кто работал меньше. Тогда как сверхурочная работа также оказалась связана с избыточным весом, повышенным давлением, курением и пристрастием к выпивке.
Все эти факторы способствуют развитию аритмии, доказывают специалисты.