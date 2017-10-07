Названа причина третьей мировой войны
2017-10-06 18:42
Названа причина третьей мировой войны
Аналитический центр RAND Corporation (штат Калифорния, США) назвал неконтролируемое распространение гиперзвуковых ракет угрозой, способной спровоцировать большой конфликт, в частности третью мировую войну
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Аналитический центр RAND Corporation (штат Калифорния, США) назвал неконтролируемое распространение гиперзвуковых ракет угрозой, способной спровоцировать большой конфликт, в частности третью мировую войну, передает Rus.Media. На доклад экспертов обратило внимание Motherboard.
Гиперзвуковые ракеты, говорится в исследовании, способны передвигаться со скоростью более пяти тысяч километров в час, в результате чего существующие системы ПРО не смогут вовремя среагировать на них.
Над гіперзвуковим оружием работают в США, Китае и России, технологией интересуются в Европе, Японии, Австралии и Индии. RAND Corporation предлагает первой тройке стран подписать соглашение о нераспространении гиперзвукового оружия. В центре считают, что технология может распространиться менее чем за 10 лет.
В сентябре вице-президент аэронавтики Lockheed Martin Орландо Карвальо, выступая на Международном аэротехнічному конгрессе и выставке (город Форт-Уэрт (штат Техас, США), заявил, что «Соединенные Штаты находятся на пороге гиперзвуковой революции».