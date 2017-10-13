Названа причина появления ранней седины
Если раньше считалось, что преждевременное появление седины обусловлено генетикой, то, судя по результатам нового исследования, не только гены могут повлиять на изменение цвета волос.
Ученые из Брэдфордского университета (Англия) обнаружили, что поседеть раньше времени можно через склонность к стрессам и недостаточное качество сна. Ведь ранняя седина и облысение объясняются не только генетическими факторами, и режимом сна, а также уровнем стресса, заявили исследователи.
Такой вывод был сделан на основании результатов, полученных при изучении близнецов, пишет ladyhealth. Специалисты обнаружили, что в парах близнецов при наличии одинаковых генов у братьев и сестер, седина и облысение догоняют их неодинаково. Оказалось, что тот близнец, который имел проблемы со сном или часто испытывал стресс, сивів и лис раньше своей генетической “половинки”.
Как говорят ученые, в стрессовых ситуациях происходят долгосрочные изменения в фолликулах. Поэтому волос, которое растет, может и не изменить свой цвет, но новое будет уже седым.