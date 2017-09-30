Названа настоящая причина смерти Хью Хефнера
30.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-09-29 21:23
Названа настоящая причина смерти Хью Хефнера
Не возраст.
Известно, что около десяти лет назад у Хефнера начались серьезные проблемы со спиной, передает Rus.Media. Через это он крайне редко появлялся на публике и большую часть времени проводил лежа.
Основатель легендарного журнала Хью Хефнер, который скончался 27 сентября, ушел из жизни из-за инфекции, которую подхватил несколько недель назад, характер которой не уточняется.
Об этом передает ТМZ со ссылкой на источники, приближенные к семье издателя.
По словам источника, родственники Хефнера опасались, что ослабленный организм ребенка не сможет справиться с инфекцией.
“Близкие Хефнера смирились с неизбежным уже тогда”, – утверждает источник.