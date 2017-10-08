Названа ягода, которая способствует снижению давления
Лишь 100 граммов ягод аронии в день, говорят специалисты, достаточно, чтобы обеспечить организм ценными веществами и не болеть зимой. Самая большая ее ценность – наличие йода. “В этих ягодах, – говорит Елена Баклюкова, травознай, исследовательница народных методов оздоровления, – складывается вдвое, а то и в четыре раза больше йода, чем в других садовых культурах. Ягоды имеют высокую капилярозмицнювальну активность благодаря большому содержанию витамина Р. Его в аронии вдвое больше, чем в смородине, и в 20 раз больше, чем в яблоках и апельсинах. Поэтому ее и рекомендуют при
геморрагических диатезах, тиреотоксикозах, гломерулонефритах, кровотечениях различного происхождения”.
А собирать черноплодную рябину лучше до заморозков. О такое пишет expres.ua.
– Сок и плоды аронии урвновешивают процессы возбуждения и торможения в головном мозге и снижают эмоциональную неуравновешенность. Учитывая это черноплодная рябина полезна при гипертонической болезни.
– Біофлавоноїдоактивні вещества, содержащиеся в ней, имеют способность нейтрализовать и выводить из организма вредные соединения.
– Черноплодная рябина снижает уровень сахара в крови, поэтому незаменима для людей с диабетом как первого, так и второго типа.
– Питательность аронии – 55 калорий на 100 граммов плодов (почти как у белокочанной капусты). Поэтому эти витаминные грозди без боязни могут употреблять люди с избыточным
весом.
– Плоды рябины – эффективное желчегонное средство, они улучшают выработку желчи, но именно по этой же причине с аронією следует быть обрережними тем, кто имеет камни в жовчевому пузыре
– Не рекомендуют есть аронию при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гиперацидных гастритах.
– Противопоказана арония и гипотоникам, ведь способствует снижению давления.
– Также не стоит употреблять эти ягоды людям со склонностью к повышенной свертываемости крови, тромбозом, тромбофлебитом.