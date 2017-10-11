Названа главная поза, в которой женщина может достичь оргазма

despravda | 11.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2017-10-11 18:43

Названа главная поза, в которой женщина может достичь оргазма
Забудь про секс-игрушки и Камасутре: сексологи утверждают, что все намного проще!

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

После того как человек достигает определенного возраста, его начинает интересовать не столько свой оргазм, сколько оргазм партнерши, передает Rus.Media.

Приятно, черт побери, когда партнерше приятно! В итоге мы с маниакальным энтузиазмом стараемся доставить партнерше удовольствие, прибегая к самым изощренным методам и необычным поз.

Так вот, готовься к тому, что все твои старания предыдущих лет сейчас обесценятся. Сексолог Аннабела Найт в интервью изданию Daily Star назвала самую эффективную позу для женского оргазма. И эта поза… миссионерская. Да-да, самая обычная миссионерская позиция, без всяких ухищрений, игрушек и перья.

Поэтому, когда тебе в следующий раз выпадет возможность заняться сексом (а это может произойти в любой момент — никто не застрахован), отдай предпочтение миссионерской позиции.

Похожие записи

Об авторе

despravda