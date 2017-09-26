Названа дата выхода второй части фильма ужасов «Оно»
2017-09-26 12:02
Названа дата выхода второй части фильма ужасов «Оно»
Представитель кинокомпании Warner Bros, сообщил, что вторую часть нашумевшего фильма ужасов «Оно» зритель сможет посмотреть в кинотеатрах 6 сентября 2019 года.
Вторая часть будет рассказывать о том, что через 27 лет после действий, которые происходили в первой части, главные герои вернутся в родной город, чтобы навсегда покончить с Пеннивайсом, передает Rus.Media.
Кинолента «Оно», снятая по роману Стивена Кинга, побил множество рекордов в мире. Например, «Оно» – самый кассовый фильм в истории. Напомним, что до этого такой титул был только у фильма «Изгоняющий дьявола», который сняли в 1973 году. Этот фильм собрал в Северной Америке 233 млн долларов, а по всему миру – 441,3 млн долларов.
Отметим, что на сегодняшний день ужасы «Оно» собрали в США 266,1 млн долларов, а во всем мире – 478,1 млн долларов. Стоит заметить, что кинолента «Оно» стала первой среди всех фильмов со знаком не рекомендуется смотреть детям». На второй частью фильма будут работать все те же люди: Барбара Мускетти, Рой Ли и другие.
7 сентября 2017 года СМИ писали о том, что над сценарием второй части «Оно» будет работать все тот же Гэри Доберман.