Названа дата старта отопительного сезона
2017-10-02 19:07
Названа дата старта отопительного сезона
Тепло в батареи украинцев могут дать уже в конце следующей недели – 15 октября.
Такую дату во время селекторного совещания по подготовке к отопительному сезону сказал вице-премьер-министр и министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, передает Rus.Media.
При этом, по словам чиновника, социальные объекты в Украине к отоплению подключат еще раньше – после рассмотрения индивидуальных заявок. “Хочу обратиться к городским головам, чтобы следили за температурой воздуха на улице. За прогнозом мы видим, что среднесуточная температура будет ниже 8 градусов примерно 15 октября. Но хотел бы отметить, что социальные объекты при уровне менее 16 градусов внутри помещения должны быть включены по заявке”, – отметил Зубко.
Кроме того, министр похвастался, что бюджетная сфера готова к подаче отопления на 99,9%, а жилой сектор – на 99,4%. Что же, посмотрим, начнется ли отопительный сезон вовремя, или чиновники в очередной раз не выполнят обещание.