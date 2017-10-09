Назван заказчик убийства Вороненкова
2017-10-09 20:35
Назван заказчик убийства Вороненкова
В ГПУ объявили итоги расследования убийства бывшего российского депутата в Киеве.
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Генпрокурор Юрий Луценко озвучил итоги расследования убийства бывшего депутата Госудуми России Дениса Вороненкова, передает Rus.Media.
Фактическим заказчиком убийства Вороненкова в Киеве Владимир Тюрин 1958 года рождения, который, как рассказал Луценко, был ранее судим.
“Заказчик имел личный мотив убийства – восемь лет он был гражданским мужем Максакової, которая во время убийства была женой господина Вороненкова”, – отметил генпрокурор.
В Следкоме РФ заявили, что следователи, которые занимаются расследованием убийства Вороненкова, рассматривают различные версии, однако версия ГПУ не является для них приоритетным.
Причастны к убийству
Генпрокуратура установила всех участников группировки и всю хронологию событий – от подготовки к задержанию подозреваемых лиц, подчеркнул Луценко.
Именно убийство совершил украинец Павел Паршов, который был в добровольческом батальоне Азов, а затем в батальоне Донбасс в Мариуполе.
Убийство Паршов, по данным украинских следователей, совершил по предварительному сговору с гражданами Украины Василенко, активистами Правого сектора Лосем и Ярославом Тарасенко, инструктором по боевому гопаку Ярославом Левенцом.
Непосредственный исполнитель Паршов был смертельно ранен во время совершения преступления, Лось и Тарасенко задержаны; Василенко и Левенец находятся в розыске.
Вороненков был важным для Украины свидетелем по делу об аннексии Крыма и госизмену Виктора Януковича.
По данным СМИ, Вороненков сам проявил инициативу, вышел на Луценко и дал показания по делу Януковича.
Согласно информации, Вороненков частично подтвердил следователям показания, которые ранее дал другой бывший российский депутат Илья Пономарев, который получил летом 2016 года вид на жительство в Украине.
Примечательно, что по утверждениям Вороненкова, помощник президента РФ Владислав Сурков был против аннексии Крыма.
Вскоре после дачи показаний был застрелен в центре Киева 23 марта, в него попало четыре пули. Охранник политика успел ранить киллера, и тот впоследствии умер.
Вороненкова убили в центре Киева
В то утро Вороненков в сопровождении офицера Главного управления разведки Минобороны Украины направлялся на встречу с экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым.
Сразу после расстрела бывшего российского парламентария с места происшествия скрылась машина ZAZ Chance с сообщниками киллера.
Украинские власти сразу заявили о российский след. Президент Петр Порошенко обвинил Россию и назвал убийство Вороненкова терактом.
Как рассказал 9 октября Луценко, следствие пришло к выводу, что заказчиком убийства Дениса Вороненкова стал бывший муж Марии Максакової – известный криминальный “авторитет” Владимир Тюрин.
В ГПУ уверены, что личная месть и стала одним из мотивов для организации расстрела экс-депутата. При этом отмечается, что интересы Тюрина совпали с желанием ФСБ убрать Вороненкова.
“Показания Вороненкова привели к обеспокоенности высших кругов Кремля и по точно установленной версии следствия руководство ФСБ совместно с руководителями криминального мира России подготовили действия относительно убийства или устранения, с их точки зрения, чрезвычайно ценного свидетеля”, – сказал Луценко.
Сколько заплатил Тюрин украинским исполнителям убийства, следователям ГПУ установить на данный момент не удалось.
Киев попросил Москву экстрадировать в Украину подозреваемого в организации убийства. Уголовный кодекс России при этом запрещает выдачу граждан Российской Федерации, совершившие преступление на территории иностранного государства”.
Адвокат Тюрина Сергей Беляк заявил, что его клиент не имеет отношения к преступлению.
“Убийство Вороненкова – это дело рук украинских националистов, которые надеялись, что потом украинские власти используют его для новых обвинений России”, – сказал он Интерфаксу.
Что известно о заказчике убийства Вороненкова
С отцом двух детей Максакової, трижды судимым владимиром Тюриным, который имеет гражданство Казахстана и РФ, певица прожила несколько лет.
Еще пять лет назад в различных интервью она называла его мужчиной и рассказывала, как активно он ее добивался. Однако во время выборов в Госдуму, она заявила, что никогда не была замужем.
О причастности Тюрина к убийству Вороненкова российские СМИ начали писать вскоре после события.
Тюрина российские СМИ называют “вором в законе” и криминальным авторитетом, который входил в ближайшее окружение Аслана Усояна (“Деда Хасана”), убитого в Москве в 2013 году. В 1990-х годах Он возглавлял так называемую ” братскую ОПГ.
Максакова и Тюрин, которого ГПУ называет заказчиком убийства Вороненкова
Российские правоохранительные органы последний раз задерживали Тюрина в ноябре 2010 года по запросу испанских властей, которые обвиняют его в создании преступного сообщества и отмывании денег.
В феврале 2012 года адвокатам Тюрина удалось доказать, что российское гражданство было получено им законно, после чего генпрокуратура России отказалась выдать Тюрина Испании.
Что известно о Вороненкова
В России Вороненков работал в Военной прокуратуре, Госдуме, в Верховном суде, заместителем мэра Нарьян-Мара, заместителем главы администрации Ненецкого автономного округа.
В 2011 году он избрался депутатом Госдумы России от КПРФ. В 2016 он участвовал в выборах как одномандатник, а не по партийному списку, но не смог переизбраться.
В 2015 году женился на депутате от Единой России, оперной певице Марии Максаковій.
Максакова и Вороненков
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обвинял Вороненкова в том, что зарплата чиновника и депутата вряд ли могла позволить ему приобрести пять квартир, пять автомобилей и дачу (в следующей декларации был указан только один автомобиль).
Вороненков был фигурантом как минимум двух уголовных дел. В 2014 году Следственный комитет РФ заподозрил его в рейдерском захвате здания в Москве, но не смог добиться лишения Вороненкова депутатского иммунитета.
По данным российской Новой газеты в 2005 году Денис Вороненков стал штатным негласным сотрудником Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, ему присвоили звание майора.
По словам Вороненкова, за службу в ФСКН ему мстил генерал ФСБ Олег Феоктистов, чьи сотрудники организовали на него покушение в 2007 году.
Будучи депутатом Госдумы РФ Вороненков приветствовал аннексию Крыма. После переезда в Киев он говорил, что в парламенте кто-то проголосовал его карточкой без доверенности.
Его жена Маскакова утверждает, что тоже не голосовала за аннексию Крыма, а в этот момент была в Таиланде.
“Решение об аннексии принимал один человек. Все нормальные люди были против. Включая его близкое окружение”, – утверждает Вороненков.
Вороненков сравнил Россию с нацистской Германией, назвал грубой ошибкой аннексию Крыма и заявил о фальсификации результатов выборов в РФ.
В Украину Вороненков переехал в октябре 2016 года. В декабре того же года получил украинское гражданство.