Назван заказчик убийства Вороненкова

despravda | 09.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-09 20:35

Назван заказчик убийства Вороненкова
В ГПУ объявили итоги расследования убийства бывшего российского депутата в Киеве.

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Генпрокурор Юрий Луценко озвучил итоги расследования убийства бывшего депутата Госудуми России Дениса Вороненкова, передает Rus.Media.

Фактическим заказчиком убийства Вороненкова в Киеве Владимир Тюрин 1958 года рождения, который, как рассказал Луценко, был ранее судим.

“Заказчик имел личный мотив убийства – восемь лет он был гражданским мужем Максакової, которая во время убийства была женой господина Вороненкова”, – отметил генпрокурор.

В Следкоме РФ заявили, что следователи, которые занимаются расследованием убийства Вороненкова, рассматривают различные версии, однако версия ГПУ не является для них приоритетным.

Причастны к убийству

Генпрокуратура установила всех участников группировки и всю хронологию событий – от подготовки к задержанию подозреваемых лиц, подчеркнул Луценко.

Именно убийство совершил украинец Павел Паршов, который был в добровольческом батальоне Азов, а затем в батальоне Донбасс в Мариуполе.

Убийство Паршов, по данным украинских следователей, совершил по предварительному сговору с гражданами Украины Василенко, активистами Правого сектора Лосем и Ярославом Тарасенко, инструктором по боевому гопаку Ярославом Левенцом.

Непосредственный исполнитель Паршов был смертельно ранен во время совершения преступления, Лось и Тарасенко задержаны; Василенко и Левенец находятся в розыске.

Вороненков был важным для Украины свидетелем по делу об аннексии Крыма и госизмену Виктора Януковича.

По данным СМИ, Вороненков сам проявил инициативу, вышел на Луценко и дал показания по делу Януковича.

Согласно информации, Вороненков частично подтвердил следователям показания, которые ранее дал другой бывший российский депутат Илья Пономарев, который получил летом 2016 года вид на жительство в Украине.

Примечательно, что по утверждениям Вороненкова, помощник президента РФ Владислав Сурков был против аннексии Крыма.

Вскоре после дачи показаний был застрелен в центре Киева 23 марта, в него попало четыре пули. Охранник политика успел ранить киллера, и тот впоследствии умер.

Вороненкова убили в центре Киева

В то утро Вороненков в сопровождении офицера Главного управления разведки Минобороны Украины направлялся на встречу с экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым.

Сразу после расстрела бывшего российского парламентария с места происшествия скрылась машина ZAZ Chance с сообщниками киллера.

Украинские власти сразу заявили о российский след. Президент Петр Порошенко обвинил Россию и назвал убийство Вороненкова терактом.

Как рассказал 9 октября Луценко, следствие пришло к выводу, что заказчиком убийства Дениса Вороненкова стал бывший муж Марии Максакової – известный криминальный “авторитет” Владимир Тюрин.

В ГПУ уверены, что личная месть и стала одним из мотивов для организации расстрела экс-депутата. При этом отмечается, что интересы Тюрина совпали с желанием ФСБ убрать Вороненкова.

“Показания Вороненкова привели к обеспокоенности высших кругов Кремля и по точно установленной версии следствия руководство ФСБ совместно с руководителями криминального мира России подготовили действия относительно убийства или устранения, с их точки зрения, чрезвычайно ценного свидетеля”, – сказал Луценко.

Сколько заплатил Тюрин украинским исполнителям убийства, следователям ГПУ установить на данный момент не удалось.

Киев попросил Москву экстрадировать в Украину подозреваемого в организации убийства. Уголовный кодекс России при этом запрещает выдачу граждан Российской Федерации, совершившие преступление на территории иностранного государства”.

Адвокат Тюрина Сергей Беляк заявил, что его клиент не имеет отношения к преступлению.

“Убийство Вороненкова – это дело рук украинских националистов, которые надеялись, что потом украинские власти используют его для новых обвинений России”, – сказал он Интерфаксу.

Что известно о заказчике убийства Вороненкова

С отцом двух детей Максакової, трижды судимым владимиром Тюриным, который имеет гражданство Казахстана и РФ, певица прожила несколько лет.

Еще пять лет назад в различных интервью она называла его мужчиной и рассказывала, как активно он ее добивался. Однако во время выборов в Госдуму, она заявила, что никогда не была замужем.

О причастности Тюрина к убийству Вороненкова российские СМИ начали писать вскоре после события.

Тюрина российские СМИ называют “вором в законе” и криминальным авторитетом, который входил в ближайшее окружение Аслана Усояна (“Деда Хасана”), убитого в Москве в 2013 году. В 1990-х годах Он возглавлял так называемую ” братскую ОПГ.

Максакова и Тюрин, которого ГПУ называет заказчиком убийства Вороненкова

Российские правоохранительные органы последний раз задерживали Тюрина в ноябре 2010 года по запросу испанских властей, которые обвиняют его в создании преступного сообщества и отмывании денег.

В феврале 2012 года адвокатам Тюрина удалось доказать, что российское гражданство было получено им законно, после чего генпрокуратура России отказалась выдать Тюрина Испании.

Что известно о Вороненкова

В России Вороненков работал в Военной прокуратуре, Госдуме, в Верховном суде, заместителем мэра Нарьян-Мара, заместителем главы администрации Ненецкого автономного округа.

В 2011 году он избрался депутатом Госдумы России от КПРФ. В 2016 он участвовал в выборах как одномандатник, а не по партийному списку, но не смог переизбраться.

В 2015 году женился на депутате от Единой России, оперной певице Марии Максаковій.

Максакова и Вороненков

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обвинял Вороненкова в том, что зарплата чиновника и депутата вряд ли могла позволить ему приобрести пять квартир, пять автомобилей и дачу (в следующей декларации был указан только один автомобиль).

Вороненков был фигурантом как минимум двух уголовных дел. В 2014 году Следственный комитет РФ заподозрил его в рейдерском захвате здания в Москве, но не смог добиться лишения Вороненкова депутатского иммунитета.

По данным российской Новой газеты в 2005 году Денис Вороненков стал штатным негласным сотрудником Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, ему присвоили звание майора.

По словам Вороненкова, за службу в ФСКН ему мстил генерал ФСБ Олег Феоктистов, чьи сотрудники организовали на него покушение в 2007 году.

Будучи депутатом Госдумы РФ Вороненков приветствовал аннексию Крыма. После переезда в Киев он говорил, что в парламенте кто-то проголосовал его карточкой без доверенности.

Его жена Маскакова утверждает, что тоже не голосовала за аннексию Крыма, а в этот момент была в Таиланде.

“Решение об аннексии принимал один человек. Все нормальные люди были против. Включая его близкое окружение”, – утверждает Вороненков.

Вороненков сравнил Россию с нацистской Германией, назвал грубой ошибкой аннексию Крыма и заявил о фальсификации результатов выборов в РФ.

В Украину Вороненков переехал в октябре 2016 года. В декабре того же года получил украинское гражданство.

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