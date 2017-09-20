Назван вирус, опаснее ВИЧ
Медики считают, что сейчас одним из самых опасных вирусов является гепатит, который ежегодно убивает свыше 1,3 млн человек. Это даже больше, чем количество погибших от ВИЧ.
“Гепатит губит больше людей, чем ВИЧ, малярия и туберкулез. Проблема в том, что борьба с гепатитом никогда не входила в политические приоритеты всех ведущих стран мира и не существует каких-либо глобальных систем для финансирования подобных проектов”, – считает президент Всемирного альянса по борьбе с гепатитом Чарльз Гор.
Также ученые считают, что рост смертности от гепатита связана с ухудшением стандартов охраны здоровья и резким ростом населения в странах, что развиваются.
Еще одной из причин, кроме недостатка в финансировании и стоимости вакцин и лекарств, является то, что большинство людей не знает, что являются носителями этого вируса, сообщает dyvys.info.