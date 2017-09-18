Назван самый простой способ продлить жизнь
Исследование, инициированное учеными из Университета Тафтса (США), позволило специалистам сделать вывод: каждый человек способен сам продлить свою жизнь. Для этого всего лишь нужно начать контролировать потребление соли.
Учеными было проанализировано статистку смертей в результате различных заболеваний за десятилетний период. В итоге оказалось, что чрезмерное потребление соли сказывается на заболеваемости главных органов, что коррелирует с высоким риском ранней смерти. В частности, чрезмерное потребление соли связано с развитием почечной недостаточности, рака желудка и сердечно-сосудистыми нарушениями, пишет healthinfo.ua.
“Адекватное потребление соли является экономически более эффективным способом снижения числа смертей, чем использование специальных лекарств”, — такой вывод американских исследований по итогам проекта.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует придерживаться лимита, что составляет 2000 мг соли в день. По словам авторов исследования, большинство людей потребляют вдвое больше. Снизив этот уровень, они добились бы такого улучшения в здоровье, которое бы не дало употребление медикаментов, убеждены ученые.
“Снизив потребление соли всего на 200 мг в день, что эквивалентно одному пакетику чипсов, вы можете спасти себе жизнь”, — заявили ученые.