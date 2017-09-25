Назван самый простой метод похудения – изнурять себя не придется
Похудение во сне — это не сказка! О таком заявляют диетологи. По мнению специалистов, благодаря употреблению льняного масла на голодный желудок и перед сном можно избавиться от лишнего веса.
Все составляющие льняного масла помогают избавиться от жира. Льняное масло работает на два фронта-не дает жиру откладываться и способствует ускорению расщепления жиров, которые поступили за день.Также это масло нормализует обмен веществ все процессы пищеварения, снижает уровень холестерина в крови, помогает избежать инфаркта и инсульта.
Чтобы избавиться от лишнего веса во сне, диетологи рекомендуют выпивать по 1 столовой ложке льняного масла на голодный желудок за 20 минут до завтрака или перед ночным сном.
А вот кофе, оказывается, прекрасно улучшает периферийное кровообращение. Кардиологи провели эксперимент с участием добровольцев. Выяснилось, что кофе способствует кровотока в сосудах пальцев — именно там сосуды являются одними из мельчайших в организме человека. Следует выпивать одну чашку кофе в день, чтобы усилить кровообращение в мелких сосудах на 30%. Результат заметен уже через 75 минут. Ученые отмечают,
что кофе незначительно повышает давление, а кофеин также укрепляет внутреннюю оболочку сосудов.
Притом кофе не меняла уровень сердцебиения у добровольцев. Ученые предполагают, что кофеин помогает лучше раскрыться сосудам, снимая в них воспаление. Исследователи надеются найти способы применения кофе для борьбы с болезнями сосудов в будущем.