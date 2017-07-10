Назван самый полезный продукт для женского здоровья
Результаты исследования ученых из университета Миннесоты В США доказали, что
брюссельская капуста повышает фертильность женщин. Поэтому когда планируете зачатие ребенка, обязательно нужно употреблять этот полезный овощ регулярно, пишет nashamama.com.
В целом ученые основувались на повышенных показателях, которыми характеризуется зачатие детей в декабре. В среднем 9% детей зачаты именно в первом зимнем месяце. В процессе исследований, секрет повышенной фертильности пони эт”связали с увеличенным потреблением брюссельской капусты, которая богата на фолиевую кислоту.
Поэтому ученые рекомендуют женщинам регулярно добавлять в рацион этот продукт. Благодаря данному овощу в женском организме будет сбалансировано гормональный фон, что, щокрема, будет способствовать оплодотворению.