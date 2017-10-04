Назван самый тяжелый день недели – не понедельник
2017-10-04 13:22
Назван самый тяжелый день недели – не понедельник
Британские ученые провели опрос и теперь уверены, что самый тяжелый день недели …
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В Англии профессора провели исследование, в котором приняли участие около трех тысяч жителей страны, и после чего опровергли тот факт, что понедельник является самым тяжелым днем рабочей недели, сообщает Daily Mail, передает Rus.Media.
Около 53% участников опроса рассказали, что по понедельникам у них нет особого желания работать и поэтому они стараются отложить все дела на следующий день.
Также опрошенные поделились с учеными, что после выходных им трудно изменить свой ритм жизни: “отключить“ режим отдыха и настроиться на рабочий процесс.
Через это у многих людей накапливается большое количество дел и важной работы, а это приводит к тому, что они начинают наверстывать упущенное во вторник и от этого сильно устают.
Поэтому исследователи пришли к выводу, что именно вторник — самый тяжелый день недели.