Назван самый популярный смартфон 2017 года
2017-10-11 12:23
Назван самый популярный смартфон 2017 года
Специалисты аналитической компании IHS Markit назвали самый продаваемый в мире смартфон.
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Лидером рынка оказался iPhone 7, передает Rus.Media.
Вторую позицию в списке занимает “старший брат” гаджета – iPhone 7 Plus.
Замыкает тройку лидеров Galaxy Grand Prime Plus от Samsung.
Четвертое и пятое места в списке занимают iPhone 6s и Galaxy S8 соответственно. А следом идет Galaxy S8 Plus и гаджет фирмы Oppo.
Аналитики отмечают, что при сравнении с прошлогодними показателями, в продажах наметилась тенденция к снижению продаж топовых смартфонов. Исследователи IHS Markit обращают внимание на то, что популярность и доля рынка Apple уменьшается с каждым годом. С 2015 по 2017 год доля рынка iPhone снизилась с 10% до 5%. Аналогичная ситуация происходит и с продукцией Samsung.
Итак, по итогам исследования, в топ десятку вошло 5 телефонов Samsung, 4 модели Apple и один лишь китайский смартфон Oppo.