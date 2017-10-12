Назван самый популярный смартфон 2017 года

despravda | 12.10.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-10-11 12:23

Назван самый популярный смартфон 2017 года
Специалисты аналитической компании IHS Markit назвали самый продаваемый в мире смартфон.

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Лидером рынка оказался iPhone 7, передает Rus.Media.

Вторую позицию в списке занимает “старший брат” гаджета – iPhone 7 Plus.

Замыкает тройку лидеров Galaxy Grand Prime Plus от Samsung.

Четвертое и пятое места в списке занимают iPhone 6s и Galaxy S8 соответственно. А следом идет Galaxy S8 Plus и гаджет фирмы Oppo.

Аналитики отмечают, что при сравнении с прошлогодними показателями, в продажах наметилась тенденция к снижению продаж топовых смартфонов. Исследователи IHS Markit обращают внимание на то, что популярность и доля рынка Apple уменьшается с каждым годом. С 2015 по 2017 год доля рынка iPhone снизилась с 10% до 5%. Аналогичная ситуация происходит и с продукцией Samsung.

Итак, по итогам исследования, в топ десятку вошло 5 телефонов Samsung, 4 модели Apple и один лишь китайский смартфон Oppo.

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