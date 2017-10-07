Назван самый популярный автомобиль в Европе
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2017-10-07 20:18
Назван самый популярный автомобиль в Европе
Консалтинговое агентство Jato Dynamics опубликовала итоги августовских продаж новых авто на рынке Европы.
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Консалтинговое агентство Jato Dynamics опубликовала итоги августовских продаж новых авто на рынке Европы.
Согласно с проведенными исследованиями, наиболее популярной моделью на рынке Европы остается Volkswagen Golf – за последний месяц лета их продали 30986 единиц, что на 5,1% больше чем в прошлом году, передает Rus.Media.
На втором месте оказался французский Renault Clio. Продажи этой модели в августе увеличились на 31,9% и составили 16859 машин. А замыкает первую тройку чешская Skoda Octavia – 15857 машин, что на 11,6% больше, чем в 2016-м году.
На четвертом и пятом месте расположились Volkswagen Tiguan и Dacia Sandero с показателями 13936 (-2,4%) и 13828 (-5,5%) проданных автомобилей соответственно. Далее идут Volkswagen Polo (12891, -2,4%), Nissan Qashqai (12403, + 17,1%), Opel / Vauxhall Corsa (12390, -8,6%), Peugeot 208 (12348, -10,2%) и Toyota Yaris (12208, + 17,6%).
Статистика же по автопроизводителях за последний месяц лета выглядит так: лидером европейского рынка остается тот же Volkswagen – 102324 реализованных автомобилей, что на 4,4% меньше чем в прошлом году. На втором месте Renault с показателем 58115 проданных машин (+11,5%). Замыкает первую тройку Ford -54637 авто (-3,5%).