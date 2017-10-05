Назван самый полезный фрукт осени
2017-10-05 07:58
Назван самый полезный фрукт осени
Ученые из Университета Кингстона в Великобритании назвали самый полезный фрукт осени.
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Специалисты утверждают, что даже кожура этого фрукта обладает целебными свойствами, передает Rus.Media.
В ходе исследований британские специалисты обнаружили, что в кожуре граната содержатся какие-то вещества, способные бороться с инфекциями. Более того, эти вещества оказались даже более эффективными, чем антибиотики.
Ученые рассказали, что в сочетании с витамином с и солями металлов, эффективность гранатовой вытяжки возрастает еще больше. В ходе лабораторных испытаний эта «гремучая смесь» успешно продемонстрировала свою способность бороться даже со стафилококком.
Гранатовый сок известен своим действием в повышении уровня гемоглобина, а зернышки граната способны снижать давление.