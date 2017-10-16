Назван самый коррумпированный орган в Украине

despravda | 16.10.2017 | Политика | Комментариев нет

2017-10-16 18:10

Назван самый коррумпированный орган в Украине
Украина находится на 131 место из 176 в рейтинге восприятия коррупции.

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Фискальная служба Украины – наиболее коррумпированный орган в стране. Об этом в интервью Украинским новостям заявил исполнительный директор Transparency International в Украине Ярослав Юрчишин, передает Rus.Media

“Я думаю, что Фискальная служба и таможня из-за огромного влияния на бизнес. Бизнес – это ресурсы и соответственно возможность влиять на позицию”, – сообщил Юрчишин.

Он отметил, что на уровень коррупции наиболее влияют суды. “Из 176 стран мы на 131 месте в рейтинге восприятия коррупции. Нам нужно существенно перегрузить отношения общества, государства и бизнеса”, – сказал он.

По словам Юрчишина, если в 2013 году лидером коррупционных отношений с гражданами была ГАИ (Госавтоинспекция), то сейчас патрульная полиция фактически лидер по доверию граждан.

В то же время Юрчишин заявил, что сейчас сфера здравоохранения находится на первом месте среди лидеров коррупции в Украине, вторая по лидерству сфера – это образование.

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