Назван самый коррумпированный орган в Украине
2017-10-16 18:10
Назван самый коррумпированный орган в Украине
Украина находится на 131 место из 176 в рейтинге восприятия коррупции.
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Фискальная служба Украины – наиболее коррумпированный орган в стране. Об этом в интервью Украинским новостям заявил исполнительный директор Transparency International в Украине Ярослав Юрчишин, передает Rus.Media
“Я думаю, что Фискальная служба и таможня из-за огромного влияния на бизнес. Бизнес – это ресурсы и соответственно возможность влиять на позицию”, – сообщил Юрчишин.
Он отметил, что на уровень коррупции наиболее влияют суды. “Из 176 стран мы на 131 месте в рейтинге восприятия коррупции. Нам нужно существенно перегрузить отношения общества, государства и бизнеса”, – сказал он.
По словам Юрчишина, если в 2013 году лидером коррупционных отношений с гражданами была ГАИ (Госавтоинспекция), то сейчас патрульная полиция фактически лидер по доверию граждан.
В то же время Юрчишин заявил, что сейчас сфера здравоохранения находится на первом месте среди лидеров коррупции в Украине, вторая по лидерству сфера – это образование.