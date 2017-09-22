Назван самую большую ошибку в воспитании детей, которая негативно скажется на их будущем, речь не о наказании
Взрослые часто хвалят детей. Но, оказывается, есть правильная похвала и неправильная, к такому выводу пришли канадские ученые из Торонтского университета. По итогам исследований стало известно: дети, которых часто хвалят за то, что они являются разумными, более склонны к списываний. Это связано с тем, что у ребенка в результате такого «давления» развивается ощущение, будто она должна обязательно соответствовать ожиданиям других. Вследствие этого готова идти на обман ради достижения цели.
В эксперименте принимали участие дошкольники от трех до пяти лет. Сначала детям предложили игру, их по-разному хвалили за отгадывание загадок: одних – за мыслительные способности, других за результат. При этом дети отлично справились с заданием.
Игра после этого продолжилась, но теперь авторы проекта на несколько минут выходили из класса, настаивая честно отвечать и не подглядывать в ответы. В данном случае дети, которые получали похвалу за свой «острый ум», чаще обманывали.
Поэтому ученые подытожили: излишняя похвала детей имеет негативные последствия, пишет cikavosti.com.