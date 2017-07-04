Назван продукт здоровья и долголетия
Ученые из Американского исследовательского института рака провели научное расследование, определив в итоге: если люди хотят жить долго и иметь крепкое здоровье, им необходимо ежедневно употреблять фасоль.
Блюда из фасоли повышают защищенность организма от ряда болезней, а кроме того, ее употребление останавливает развитие ожирения. “Каждый взрослый человек должен съедать определенное количество бобовых. Фасоль является отличным средством для тех, кто собирается стать долгожителем”, — говорят авторы исследования.
Согласно доводам исследователей, фасоль содержит в себе белки, которые хорошо усваиваются организмом, — причем они превосходят по ценности белки, источниками которых являются мясо и рыба. Кроме того, в фасоли много витаминов группы В, также присутствуют витамины А, С и РР. Но особенно полезна фасоль в силу того, что она содержит большое количество витамина Е, который является антиоксидантом и предупреждает возникновение заболеваний сердца и сосудов. Содержание этого витамина в фасоли вместе с витаминами А и С способствует улучшению зрения, пишет newsyou.info.
Ученые отметили, что при условии ежедневного употребления фасоль может защищать от ревматических болей, кишечных расстройств, дерматитов, заболеваний бронхов, ожирения и диабета. Также употребление блюд из фасоли, которая проявляет мочегонное свойство, помогает при болезнях почек.
Кроме этого фасоль показана при переутомлении. Противомикробные свойства делают данный вид бобовых желательным при различных заболеваниях ротовой полости — по словам врачей, употребление фасольных блюд снижает риск образования на зубах налета и зубного камня.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым