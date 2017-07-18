Назван продукт, который спасает мозг от старения
Дефицит витамина D повышает риск болезни Паркинсона! К такому выводу пришли финские ученые, пишет expres.ua.
Три тысячи человек приняли участие в исследовании, главная цель которого – установить, чем грозит нехватка в организме витамина D. Как сообщают ученые, у людей с недостаточным содержанием этого витамина риск развития болезни Паркинсона – втрое выше.
В целом более половины больных Паркинсона имеют низкий уровень витамина
D, как и 41% людей с болезнью Альцгеймера.
Исследователи также утверждают, что область мозга, пострадавшая от болезни Паркинсона очень чувствительна к витамину D. Согласно данным медиков, этот витамин регулирует усвоение минералов кальция и фосфора в организме и активизируется при ультрафиолетовом облучении, а также может помочь предотвратить старческое
недомыслию. Что хуже всего, способность организма вырабатывать и усваивать витамин D с помощью солнечного излучения уменьшается с возрастом.
Человек получает витамин D на фоне воздействия солнечных лучей или с диетическими добавками. А еще медики сказали, мол, наибольшее количество этого витамина содержат блюда из морской рыбы.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым