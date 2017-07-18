Назван продукт, который на 40% снижает риск развития тяжелых болезней у мужчин
18.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Употребление клубники, голубики, черники и черной смородины снижает на 40 % риск развития у мужчин болезни Паркинсона. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании и США, пишет www.tenews.org.ua.
Даже если мужчины потребляют эти ягоды хотя бы раз в неделю, организм все равно испытывает оздоровительного действия, уверяют врачи. В таком случае риск развития болезни Паркинсона сокращается на 25% по сравнению с теми представителями сильного пола, которые вообще не едят этих продуктов.
А секрет такого целительного действия – в флавоноїдах. Эти антиоксиданты защищают организм от целого ряда недугов, речь, в частности, против болезни сердца, некоторые виды рака и деменцию.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым