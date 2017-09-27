Назван привычку, которая провоцирует у мужчин облысение
Оказывается, курение является самым сильным фактором раннего облысения у мужчин. Такие выводы сделали ученые из Тайваньского Национального Университета. Причем, оказалось, что курение способствует развитию облысения даже у наименее склонных к потере волос мужчин – азиатских.
Специалисты изучили 740 тайских мужчин, чей средний возраст составлял 65 лет. Те из них, кто выкуривал до 20 сигарет в день, имели более редкие волосы по сравнению с некурящими того же возраста. Кто лысел быстрее, кто медленнее, но то, что курильщики лысели быстрее других – очевидно.
Курение разрушает волосяной мешочек (фолликул с корнем волоса), пояснили специалисты. Эта привычка приводит к ослаблению кровеносных сосудов, нарушение циркуляция крови, и, как следствие, к ослаблению и выпадению волос. О такое пишет zdorovia.com.ua.