Назван особенность, которая гарантирует паре счастливое совместное будущее
Ученые выяснили, что отношения являются более прочными, если в паре привлекательнее женщина. Об этом стало известно благодаря исследованию специалистов из Университета Флориды. В эксперименте задействовали 113 пар в возрасте около 20 лет, которые недавно поженились. С помощью анкетирования ученые оценили привлекательность лица и телосложения
молодых людей, а также узнали об их вредные и полезные привычки. А єголовне, оценили отношения в паре и их прочность.
Выяснилось, когда менее привлекательным в паре есть мужчина, он пытается компенсировать это подарками, помощью жене с уборкой и сексом. Это делает женщин более счастливыми и укрепляет отношения, констатировали ученые.
В то же время, когда в паре менее привлекательной является женщина, тогда отношения не такие стабильные. Это объясняют переживаниями женщины, что ее любимого могут привлекать другие. Она испытывает сильное давление, ведь вынуждена все время сидеть на диете и придерживаться строгого режима физических нагрузок, пишет vgolos.com.ua.