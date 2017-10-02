Назван основной фактор, который ухудшает способности к обучению

magictr | 02.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Ученые Бостонского университета (США) обнаружили связь между умственными способностями человека и его способом жизни. Проводя исследования, ученые оценили физическую форму, когнитивные способности и состояние памяти в 1200 добровольцев.

Людям предложили пройти испытание на беговой дорожке и заполнить специальный опросник для оценки когнитивных способностей. Эксперимент состоял из двух этапов, разделенных 20-летним временным промежутком. После окончания исследования ученые провели МРТ-сканирование мозга и снова проанкетировали добровольцев.

Оказалось, что гиподинамия сказывается на состоянии головного мозга. Малоподвижный образ жизни усугублял способности человека к обучению и усвоению новой информации. По результатам МРТ, у таких людей уменьшался размер головного мозга до 60 лет.

Ученые советуют не забывать про физические упражнения, независимо от возраста. Правильно составленная программа физической активности, качественное питание и прогулки на воздухе не помешали еще ни одному человеку.
 

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