Назван неожиданную причину бесплодия
Городской шум может негативно повлиять на репродуктивную систему мужчин, ухудшая фертильность — показало новое исследование ученых из Сеульского национального университета (Южная Корея).
Специалисты считают, что ночной шум нарушает сон, приводя к мужскому бесплодию. Это, как считают эксперты, происходит потому, что недостаток ночного сна снижает количество сперматозоидов, меняет морфологию спермы и сокращает уровень тестостерона, сообщает newsyou.info.
Исследователи изучили 206 492 мужчины в возрасте от 20 до 59 лет. В течение семилетнего периода в 3293 добровольцев было диагностировано бесплодие. Было установлено, что ночное влияние шума на уровне 55 дБ значительно увеличивает вероятность того, что у человека будет развиваться бесплодие. “Проблемы со сном тесно связаны с ухудшением таких показателей, как концентрация спермы, общее количество сперматозоидов и процент нормальной морфологии сперматозоидов, а также снижением уровня тестостерона”, – говорит доктор Лорен Уайз.
В ходе предыдущих испытаний также было выявлено, что ночной сон в течение менее 6 часов снижает шансы на зачатие у женщин на 43%. Согласно статистике, бесплодие затрагивает одну из шести пар во всем мире.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым