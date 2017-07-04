Назван необычную причину сердечных недугов
Исследователи из Университета Ноттингем Трент (Великобритания) обнаружили, что спусковым механизмом развития серьезных сердечных недугов может стать… жизнь в городе. В частности, ученые указали на связь между болезнями сердца и шумом, который никогда не стихает в условиях городской среды.
Постоянная смена уровней шума приводит к сбою сердечного ритма, что, в свою очередь, повышает риск возникновения сердечных нарушений, заключили специалисты. Ими был проведен эксперимент: в течение 45 минут добровольцы перемещались по центру города, имея при себе приборы, следившие за их частотой сердечных сокращений. Ученые отслеживали все физиологические изменения, что происходили с организмом людей, — и сопоставляли их с данными об окружающей среде, пишет newsyou.info.
Таким образом было обнаружено: когда уровень городского шума резко менялся, сердечный ритм у добровольцев сразу же нарушался. Как заметили исследователи, если такие нарушения происходят систематически, сердечно-сосудистые заболевания у человека развиваются с более высокой вероятностью.
Согласно пояснениям ученых, шум рефлекторно вызывает ощущение опасности. В организме через это выделяются стрессовые гормоны. Высокий уровень этих гормонов может быть связан с целым набором недугов — ранее проводившиеся исследования уже подтверждали это.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым