Назван напиток, который убивает раковые клетки
В зеленом чае содержится компонент, который помогает уничтожать все раковые клетки в ротовой полости, не затрагивая при этом здоровых клеток.
По словам Джошуа Ламберта, доцента из Университета штата Пенсильвания, более ранние исследования показали, что такое соединение в зеленом чае, как галат епігалокатехіну, убивает раковые клетки в полости рта, не нанося вреда нормальным клеткам. Однако исследователи не знали, почему так происходит. В ходе
нового исследования им удалось выяснить, что галат эпигалокатехина вызывает в митохондриях процесс, который приводит к гибели раковых клеток.
Нормальные и раковые клетки ученые вырастили в лабораторных условиях и время от времени подвергали воздействию соединением. Потом, в разное время, они собирали клетки для проверки. Специалисты отметили, что решающее значение в процессе играет
белок сиртуин 3(SIRT3), а галат эпигалокатехина может избирательно влиять на его активность, выключая его в раковых клетках. По мнению Джошуа Ламберта, это знание может быть применено для борьбы с многими видами рака.
Исследователи надеются создать эффективное антиракове лечение без вредных побочных эффектов. Следующим шагом ученых будет изучение этого механизма у животных, а затем испытания пройдут и на людях.