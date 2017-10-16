Назван метод, благодаря которому узнаете, достаточно ли организму йода
Йод в ограниченных количествах содержится в продуктах питания. Чтобы получить необходимую дозу и избежать нехватки йода в организме, нужно есть много морепродуктов, в том числе морской рыбы. Незначительное количество этого элемента содержится в молоке и молочных продуктах, гречневой каше, меде, лимоне, грецких орехах, морской капусте и черноплодной рябине. Ежедневно употребляя перечисленные продукты питания, можно поддерживать необходимый баланс на минимальном уровне.
Также избавиться от дефицита йода можно, заменив обычную соль на морскую. О такое пишет narodna-pravda.ua.
Специалисты говорят, что можно определить недостаток йода в организме в домашних условиях. Для примера, с помощью йодной сетки, которую можно сделать самостоятельно в области предплечья или верхней части бедра. Если сетка исчезнет в течение ближайших 2 часов, следовательно йода недостает. Если не исчезает в течение суток, беспокоиться не стоит. Данный простой метод обнаружения недостатка йода необходимо регулярно применять людям, которые часто страдают из-за стресс и депрессивные состояния.
И помните, недостаток йода сказывается на работе щитовидной железы.