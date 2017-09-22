Назван месяц, в котором зачастую рождаются отличники

magictr | 22.09.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Дети, рожденные в сентябре, являются самыми способными учениками, а вот те, кто появился на свет в августе, получают, как правило, худшие оценки. К такому выводу пришли американские ученые, исследовав сведения о школьниках, которые родились с 1994 по 2000 годы в штате Флорида, пишет expres.ua.

А объяснение, как оказалось, довольно простое: чем старше дети на момент начала школьного обучения, тем лучшие оценки они получают, причем такая успешность наблюдается в течение всей жизни.

Кроме даты рождения, специалисты уделяли внимание таким аспектам, как уровень образования матерей, материальный достаток семьи, раса и собственно качество обучения, что зависела от рейтинга школы. Сначала разница в уровне знаний августовских и сентябрьских детей не такая существенная, но с годами она становится все заметнее.

Исследования также показали, что рожденные в сентябре более уверены в себе, чаще поступают в колледж и реже имеют проблемы с поведением.

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