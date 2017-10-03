Назван лучший напиток для продления молодости
2017-10-03 15:40
Назван лучший напиток для продления молодости
Этим напитком оказался тыквенный смузи.
Смузи из тыквы — это напиток, который поддержит ваш иммунитет и идеально подойдет для поднятия настроения в пасмурный осенний день, передает Rus.Media.
Тыква содержит бета-каротин, витамины В1, В2, С, Е, РР, а также необходимые организму минералы: калий, кальций, магний, цинк, фтор, медь, марганец, железо, кобальт, фосфор и натрий. Она также имеет омолаживающий эффект, поддерживает тонус сердечной мышцы.
Ингредиенты (на 1-2 порции):
240 мл (1 стакан тыквенного пюре или вареной тыквы
1 апельсин, очищенный
маленький кусочек свежего имбиря, очищенный
маленький кусочек свежей куркумы, очищенный
1 финик
1 чайная ложка корицы
240 мл (1 стакан миндального молока
Приготовления:
Поместите все ингредиенты в блендер, взбейте до однородной массы. Налейте в стакан, посыпьте сверху корицей. Наслаждайтесь!