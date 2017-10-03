Назван лучший напиток для продления молодости

despravda | 03.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2017-10-03 15:40

Назван лучший напиток для продления молодости
Этим напитком оказался тыквенный смузи.

Смузи из тыквы — это напиток, который поддержит ваш иммунитет и идеально подойдет для поднятия настроения в пасмурный осенний день, передает Rus.Media.

Тыква содержит бета-каротин, витамины В1, В2, С, Е, РР, а также необходимые организму минералы: калий, кальций, магний, цинк, фтор, медь, марганец, железо, кобальт, фосфор и натрий. Она также имеет омолаживающий эффект, поддерживает тонус сердечной мышцы.

Ингредиенты (на 1-2 порции):

240 мл (1 стакан тыквенного пюре или вареной тыквы

1 апельсин, очищенный

маленький кусочек свежего имбиря, очищенный

маленький кусочек свежей куркумы, очищенный

1 финик

1 чайная ложка корицы

240 мл (1 стакан миндального молока

Приготовления:

Поместите все ингредиенты в блендер, взбейте до однородной массы. Налейте в стакан, посыпьте сверху корицей. Наслаждайтесь!

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