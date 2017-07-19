Назван лучший напиток для тех, кто хочет похудеть
Ученые говорят, что это кофе: она подавляет аппетит и увеличивает расход энергии, затрачиваемые на метаболизм. Это доказали эксперименты с мышами. Анализу подверглись нейронные пути, которые подавляют аппетит при поступлении в организм кофеина. Выяснилось: кофе способствует высвобождению окситоцина, “гормона любви” и по совместительству регулятора энергетического метаболизма.
Правда, в рамках эксперимента мышам вводили очень высокие дозы кофеина, эквивалентные 24-36 чашкам кофе. Но человеку не стоит употреблять более 400 миллиграммов этого вещества в день, пишет newsyou.info.
Кстати, недавно ученые обнаружили обезболивающие свойства кофе. Это актуально для людей с недосыпанием, ведь хроническая бессонница повышает чувствительность к боли. Иногда здесь даже не помогает морфин. А вот кофе, в свою очередь, блокирует эту повышенную чувствительность. Правда, если человек выспался, кофе не поможет справиться с болью.
Модафинил (аналептик, применяется для лечения сонливости, связанной с нарколепсией) производит похожий эффект. В целом речь идет о уникальный метод лечения боли.
По словам ученых, повышенная чувствительность к боли связана с пониженной бодростью и бдительностью, а не с прямыми изменениями путей, связанных с болью. И кофеин и модафинил повышают уровень дофамина в мозге. Значит, вероятно, недостаток сна вмешиваются в процесс передачи дофамина. Как показали исследования с мышами, кофеин и модафинил сразу нормализовали чувствительность к боли.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым