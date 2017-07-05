Назван кашу, что способствует растворению камней в почках

magictr | 05.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Оказывается, пшенная каша является любимым блюдом врачей-эндокринологов и кардиологов. Медики пояснили, кому и для чего следует добавлять в рацион именно эту кашу.

– В пшене содержится лейцин и гистидин, которые улучшают состояние соединительных тканей;

– фосфор способствует укреплению костей и регенерации тканей;

– калий участвует в кроветворении, необходим для сердечной сократительной деятельности;

– железо повышает уровень гемоглобина, улучшает кровообращение;

марганец улучшает обмен веществ;

– фтор и кремний служат строительным материалом для кожи, зубов, волос и костей;

– витамины группы B нормализуют обмен веществ, выводят из организма лишнюю жидкость, улучшают внешний вид;

– фолиевая кислота положительно влияет на работу нервной системы, незаменима для планирующих и беременных женщин для предотвращения дефекта нервной трубки у плода.

К тому же пшенная каша положительно влияет на функции мочевыделительной системы, оказывает выраженное очищающее и противовоспалительное действие, способствует растворению камней в почках, пишет uagolos.com.
 

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