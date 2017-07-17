Назван главный секрет женского долголетия
17.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Норвежские ученые пришли к выводу, что женщины, которые имеют хорошее чувство юмора, имеют меньший риск преждевременной смерти.
Специалисты проанализировали истории болезней 53 000 представительниц прекрасного пола. В результате они выяснили, что развитое чувство юмора оберегает женщин от многих заболеваний.
Оказалось, что представительницы женской половины человечества с хорошим чувством юмора умирали от инфекций на 84% реже, чем другие. Что касается сердечно-сосудистых недугов, то они на 73% реже встречаются у женщин с замечательным чувством юмора, сообщает invaders.com.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым