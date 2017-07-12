Назван фрукт, который содержит в два раза больше провитамина А, чем другие. Поможет восстановить зрение
12.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Ученые из Австралии заявили о создании специального сорта бананов, аналогі котором не существует. Благодаря самому большому среди других продуктов содержанию провитамина А, эти бананы являются эффективными при лечении не только авитаминоза, но и других тяжелых проблем со здоровьем.
По данным последних исследований, употребление этих бананов повышает уровень витамина А в организме человека вдвое. Этот витамин очень важен для организма, ведь способствует процессам роста и развития, усилению работы иммунной системы и улучшению зрения.
Работу над революционными бананами заняла у ученых около 10 лет, пишет 24tv.ua.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым