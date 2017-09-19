Назван домашнее занятие, которое сокращает продолжительность жизни. От этого лучше отказаться
19.09.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Семейные ссоры увеличивают вероятность ранней смерти, о таком предупреждают специалисты университета Юты (США).
Оказывается, из-за ссоры в мужа и жены чаще развиваются проблемы с сердцем. О таком узнали, проведя сканирование с помощью компьютерной томографии коронарных артерий участников исследования. Ученые обнаружили высокий уровень кальцификации артерий у членов тех семей, которые не
ладят между собой. Кроме того, ссоры с любимым человеком становятся причиной повышения уровня стресса, что негативно влияет на состояние сердца и сосудов. А следовательно, речь идет о риске сокращения продолжительности жизни, предупреждают специалисты.