Назван “новый” старый метод лечения депрессии
Вылечить человека от депрессии можно с помощью депривации сна, то есть частичного или полного его лишения.
В общем, лишение сна с целью лечения от депрессии стало применяться в психиатрической практике с 1966 года. А сейчас команда ученых решила выяснить, насколько эффективен этот метод.
Просмотрев более 2000 работ, ученые сформировали массив из 66, посвященных депривации сна, исследований за почти сорокалетний период. Выяснилось, что этот метод действительно является достаточно эффективным для лечения депрессивных состояний — с его помощью смогли справиться с депрессией до 50% пациентов. Причем не имело значения, была депривация полной.й, когда участники исследований не спали до 36 часов, или частичной, когда они спали по 20-21 часов, пишет novosti-n.org.
Исследователи подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы выяснить, с помощью каких механизмов лишение сна способствует избавлению от депрессии. Однако факт остается фактом: это действует.