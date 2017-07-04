Натуральные медовые маски для восстановления волос

magictr | 04.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Маски для восстановления волос

Медовая маска с желтком для тонких и поврежденных волос

1 столовая ложка меда;
2 желтка;
2 столовые ложки оливкового масла.

Растопите мед на водяной бане, добавьте масло и желтки и хорошо перемешайте все.

5 минут тщательно втирайте маску в волосы, затем оставьте под полотенцем на час. Такая маска питает волосы и придает им блеск.

Медовая маска с коньяком для тусклых волос

1 столовая ложка меда;
2 чайные ложки коньяка.

Тщательно размешайте мед и коньяк, втирайте маску в голову 5-7 минут, оставьте под полотенцем на 30-40 минут. После этой маски цвет волос станет живым, насыщенным.

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Питательная маска с медом и дрожжами

1 столовая ложка меда;
2 столовые ложки молока;
50 г живых дрожжей.

Дрожжи разведите молоком до состояния пасты. Добавьте мед, перемешайте и уберите в сухое темное место на полчаса.

Распределите смесь по длине волос и оставьте на 40 минут. Маска полезна для роста и укрепления волос.

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