Натуральные медовые маски для восстановления волос
Медовая маска с желтком для тонких и поврежденных волос
1 столовая ложка меда;
2 желтка;
2 столовые ложки оливкового масла.
Растопите мед на водяной бане, добавьте масло и желтки и хорошо перемешайте все.
5 минут тщательно втирайте маску в волосы, затем оставьте под полотенцем на час. Такая маска питает волосы и придает им блеск.
Медовая маска с коньяком для тусклых волос
1 столовая ложка меда;
2 чайные ложки коньяка.
Тщательно размешайте мед и коньяк, втирайте маску в голову 5-7 минут, оставьте под полотенцем на 30-40 минут. После этой маски цвет волос станет живым, насыщенным.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как подобрать правильный пробор волос: 5 советов
Питательная маска с медом и дрожжами
1 столовая ложка меда;
2 столовые ложки молока;
50 г живых дрожжей.
Дрожжи разведите молоком до состояния пасты. Добавьте мед, перемешайте и уберите в сухое темное место на полчаса.
Распределите смесь по длине волос и оставьте на 40 минут. Маска полезна для роста и укрепления волос.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
-Аллергия от косметики: как действовать?
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Как научить детей выговаривать “Р”?
- 15 советов мамам, как уберечь своих детей от комплексов, связанных с фигурой
- Блины из бисквитного теста
- Вкусные котлеты из баклажанов