Наталья Правдина раскрыла секрет о совместимости человека и денежной энергии в фэн-шуй
2017-09-25 20:51
Наталья Правдина раскрыла секрет о совместимости человека и денежной энергии в фэн-шуй
Используйте силу своей стихии по фэн-шуй, и деньги потекут к вам! .
Эксперт по фэн-шуй Наталья Правдина поделилась интересными фактами о совместимости человека и денежной энергии в фэн-шуй, передает Rus.Media. По ее словам, отношения человека и денег складываются в зависимости от его стихии по фен-шуй. Это не означает, что кому-то в жизни достанется меньше, а кому больше. Просто нужно найти гармонию со своей стихией — и дело в шляпе!
Чтобы понять, как управлять своей стихией, чтобы деньги шли в карман, Наталия Правдина предлагает определить свою стихию по году рождения.
Последняя цифра года рождения расскажет о том, к какой стихии фэн-шуй вы относитесь.
0, 1 — металл
2, 3 — вода
4, 5 — дерево
6, 7 — огонь
8, 9 — земля
Стихия Земля — спасет любимое дело и оптимизм
Стихия Земля в фэн-шуй означает стабильность, надежность и уверенность. Именно такой капитал и должен быть у людей этого элемента. Однако нередко люди этой стихии сами ограничивают свою удачу и возможности своими пессимистическими заявлениями и настроением. Представители этой стихии часто блокируют денежный поток негативными мыслями о том, что у них ничего не получится, что они не достойны этого и другими ненужными переживаниями. Еще один важный аспект — большую часть денег людям стихии Земля приносит любимое дело. Когда они делают что-то с душой, то их силы всегда возвращаются к ним в денежном эквиваленте. Так что есть смысл задуматься над тем, как превратить свое хобби в источник дохода.
Стихия Дерево — не мелочитесь
Эта стихия точности, порядка, сохранности и надежности. Однако мелочность порой мешает развиваться дальше. Наталья Правдина рекомендует также более аккуратно относится к деньгам. Следите за тем, как сложены деньги в кошельке, нет в нем хаоса. Не стоит разбрасывать деньги дома, они всегда должны находиться на своем месте. Еще людям этой стихии рекомендуется держать при себе крупные купюры. Для этого старайтесь менять мелкие деньги на крупные.
Стихия Металл — желайте большего
Металл символизирует твердость, целеустремленность, выносливость. Людям этой стихии очень важно привязывать свои деньги к конкретным целям, только тогда они будут приумножаться. Наталья Правдина советует чаще ставить цели и знать, сколько денег понадобится на их осуществление. Важно планировать свои расходы и доходы. Также представителям стихии Металл не стоит бояться своих желаний — желайте большего и повышайте планку. Стабильность не для вас, для вас — постоянный рост и развитие.
Стихия Вода — живите легче
Стихия Воды — это изменчивость и воплощение мечты. Особенность людей этой стихии состоит в том, что очень часто их мысли материализуются в реальности. Им важно следить за своими словами, желаниями и мыслями. Не стоит считать деньги чем-то грязным, а богатых людей — недостойными. Научитесь думать о деньгах с уважением.
Повышайте постепенно планку своей жизни. Мечтайте о большем. Позволяйте себе больше, чем можете. Не бойтесь жить не по средствам хоть иногда. Не жалейте денег, потраченных на себя. Балуйте себя и не думайте о нехватке денег. Совершайте покупки с хорошим настроением и расставайтесь с деньгами с улыбкой, а не с сожалением, вот тогда деньги потянутся.
Стихия Огонь — надо тратить
Огонь — стихия активности и могущества. Позволяйте себе тратить деньги. Экономия и постоянные заначки на черный день только тормозят движение денежного потока. Деньги в руках представителей этой стихии должны всегда находится в движении. Как не странно, но материальное положение людей стихии Огня связано с их личной жизнью. Если у вас давно нет интимной жизни, то, скорее всего, нет и денег. Когда рядом любимый человек — Вселенная открывает вам возможности для обогащения.